Imprese: Enel, il Paradiso dantesco prende forma sulle cabine di E-Distribuzione

- Da Nord a Sud Italia il Paradiso dantesco prende forma e colore sulle cabine elettriche di E Distribuzione, trasformate eccezionalmente in opere d’arte in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri. Questo l’omaggio - si legge in una nota - che la società del Gruppo Enel gestrice della rete a media e bassa tensione ha voluto tributare al Sommo poeta a 700 anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. “Questa iniziativa vuole celebrare e far conoscere la cultura e il genio italiano di Dante attraverso il potere dirompente delle immagini, ed insieme contribuisce alla riqualificazione degli spazi cittadini a beneficio di tutta la comunità. Un’attività che come E-Distribuzione stiamo portando avanti già da alcuni anni, stringendo accordi con artisti di tutto il mondo per riconvertire le nostre cabine elettriche in opere di pregio che impreziosiscono l’architettura urbana”, spiega Vincenzo Ranieri, ad di E-Distribuzione. Il progetto, patrocinato dal ministero della Cultura, prevede l’esecuzione artistica di 9 interventi murali su altrettante cabine elettriche attraverso anche una particolare vernice ecologica, in grado di eliminare batteri e assorbire le sostanze inquinanti che circolano nell’ambiente. (segue) (Com)