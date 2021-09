Russia: Cremlino, Putin negativo al Covid e in buona salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è stato sottoposto al test per il Covid-19 dopo diversi casi di positività registrati tra il suo staff ed è risultato negativo al test Pcr. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov. "Il presidente è in salute eccellente", ha aggiunto Peskov. Secondo il portavoce, l'autoisolamento del presidente Putin non avrà effetti sull'intensità del suo lavoro anche se verranno cancellati per un periodo tutti gli incontri faccia a faccia. "Il presidente continuerà tutte le sue attività tramite video conferenza", ha chiarito Peskov. "Putin ha detto che, in connessione con i casi di Covid-19 nella sua cerchia ristretta, dovrà entrare in un regime di autoisolamento per un certo periodo di tempo", ha annunciato in precedenza il Cremlino tramite una nota. (Rum)