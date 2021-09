Sindacati: Landini (Cgil), fondi europei a rischio a causa dell’indebolimento dei nostri servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato il momento di una vera riforma fiscale “che combatta l’evasione in modo serio. Sono 120 miliardi di euro, di questo parliamo al momento”. Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco dell’assemblea nazionale del sindacato a Milano. Occorre anche “una riforma della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici". "Abbiamo visto cosa abbia significato tagliare sulla sanità e puntare sulla privatizzazione - ha proseguito Landini -. Il motivo per il quale rischiamo di non riuscire a usare tutti i fondi europei in campo è proprio il progressivo indebolimento dei servizi pubblici”. (Rem)