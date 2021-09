Tagikistan: ministero Esteri consegna nota di protesta ad ambasciatore Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Tagikistan ha consegnato all'ambasciatore degli Stati Uniti una nota di protesta in relazione alle dichiarazioni del presidente Joe Biden, che "non corrispondono allo spirito di relazioni amichevoli e di partenariato". È quanto riferito dall'ufficio stampa del ministero degli Esteri del Tagikistan. "Il 14 settembre 2021, l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti nella Repubblica del Tagikistan, John Mark Pommersheim, è stato invitato presso la sede del ministero degli Esteri. All'ambasciatore è stata presentata una nota di protesta in relazione alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, durante la sua visita alla caserma dei pompieri in Pennsylvania", si legge nel comunicato. Durante una visita al memoriale di Shanksville, in Pennsylvania, dedicato alle vittime degli attacchi dell'11 settembre, Biden ha affermato che la maggior parte degli statunitensi sostiene ancora il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan, nonostante le modalità in cui si è svolto. Tuttavia - ha affermato il presidente statunitense - se gli Usa avessero potuto contare sul territorio del Tagikistan, avrebbero permesso l'uscita dal Paese a chiunque lo avesse desiderato. (Rum)