Lavoro: Landini (Cgil), Stato fermi con un legge le improvvise delocalizzazioni

- Occorre affrontare sul piano legislativo un tema emerso in modo chiaro: le delocalizzazioni esistono da sempre, ma trovarsi ora di fronte ad aziende che improvvisamente vanno via dall’Italia solo perché altrove il costo del lavoro è più basso non lo possiamo più accettare. Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco dell’assemblea nazionale del sindacato a Milano. “Occorre una legge che metta ordine - ha poi proseguito -, qui ci vuole una forza e uno Stato che possa affrontare la situazione”. (Rem)