Indonesia: intelligence nega attacco informatico dalla Cina, in corso indagini (2)

- Recorded Future ha fatto sapere sul suo sito web che, anche dopo la notifica (cui le autorità indonesiane non hanno mai risposto), le reti governative di Giacarta hanno continuando a comunicare con il malware di Mustang Panda. In un comunicato diffuso questa mattina, il portavoce della Bin Wawan Hari Purwanto ha dichiarato a “This week in Asia” che quelle di Insikt sono solo “voci” e che i server dell’agenzia d’intelligence “restano sicuri”. “Al momento, la Bin sta continuando a indagare e a coordinarsi con tutte le parti coinvolte per scoprire la verità dietro la notizia dell’attacco hacker”, ha chiarito il portavoce. (Fim)