Regno Unito: annullato progetto per tunnel tra Scozia e Irlanda del Nord

- Il piano per costruire un tunnel per collegare la Scozia e l'Irlanda del Nord è stato cancellato prima dell'inizio dei lavori. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", tale scelta è avvenuta in base a delle valutazioni sui costi del progetto. Il collegamento, che era stato definito dall'ex consigliere del primo ministro britannico Dominic Cummings come "il tunnel più stupido del mondo", avrebbe avuto un costo di circa 15 miliardi di sterline (17 miliardi di euro). Il premier Boris Johnson aveva pianificato il tunnel come parte di un piano per collegare le diverse regioni del Regno Unito. L'effettiva attuazione di questo progetto infrastrutturale era stata tuttavia sin da subito criticata da diversi esponenti del governo. Fonti governative del quotidiano "Financial Times" hanno confermato che questi progetti sono "morti, almeno per ora". (Rel)