Imprese: Francia, Kretinsky entra in "Tf1" con una partecipazione del 5 per cento

- L'imprenditore ceco Daniel Kretinsky ha acquisito il 5 per cento dell'emittente televisiva francese "Tf1", controllata del gruppo Bouygues, e punta ad aumentare la sua partecipazione. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". "Tf1 è una società nella quale crediamo a causa della sua solidità. Crediamo anche alla fusione con M6 alla quale siamo molto favorevoli", ha detto Kretinsky al primo quotidiano economico di Francia. "Siamo un investitore minore e passivo", ha detto l'imprenditore ceco, spiegando che il gruppo Bouygues è stato informato, ma l'operazione non è avvenuta in "concertazione" con l'azionista di maggioranza. Kretinsky ha sottolineato che Bouygues "non è ostile" al suo ingresso in "Tf1".(Frp)