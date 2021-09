Giornalisti: nasce il premio “Bomprezzi”, sino al 29 ottobre aperte le candidature (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi inizia un percorso che vuole essere di condivisione e di costruzione, come piaceva a Franco, lo facciamo nel suo nome con il peso che ciò comporta, - conclude Morelli - ma anche con la gioia di quello che significa e ci auguriamo che si uniscano a noi tante realtà per poter costruire assieme strade comuni che possano disegnare un approccio corretto nel racconto della disabilità". E poi in chiusura denuncia le disparità degli atleti paralimpici rispetto ai loro colleghi olimpionici: "Una battaglia che ci sentiamo di voler sposare sin da subito è quella lanciata dall'associazione Assist (Associazione Nazionale Atlete) che sulla piattaforma change.org ha dato il via ad una petizione per chiedere l'equiparazione dei premi delle medaglie paralimpiche a quelle olimpiche, per gli atleti disabili infatti i premi sono ridotti di circa due terzi. L'articolo 3 della Costituzione recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte la legge senza alcuna distinzione. Per gli atleti deve valere lo stesso." (Ren)