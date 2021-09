Afghanistan: ministro Esteri Spagna in Qatar per favorire evacuazione collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, incontrerà oggi a Doha l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Zani, per chiedere sostegno nell'evacuazione dei collaboratori locali rimasti in Afghanistan dopo le presa del potere da parte dei talebani. In un'intervista radiofonica all'emittente "Rne", Albares ha sottolineato che il Qatar e il Pakistan (dove il ministro si è recato in visita la scorsa settimana) sono i Paesi chiave che hanno conoscenza e influenza sul regime talebano. L'obiettivo, secondo il ministro, è che i collaboratori possano lasciare liberamente l'Afghanistan e che gli aiuti umanitari destinati a questo Paese dalla comunità internazionale possano arrivare sul terreno. A ciò si aggiunge la richiesta che i diritti umani siano rispettati, soprattutto quelli delle donne e delle ragazze, che sono attualmente "sotto minaccia".(Spm)