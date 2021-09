Cina: tifone Chanthu, riprendono in parte i servizi di trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I collegamenti di trasporto di Shanghai sono stati in gran parte ripristinati oggi, dopo la deviazione del tifone Chanthu dal tragitto inizialmente previsto. Secondo il centro meteorologico locale, il tifone ha portato forti venti e pioggia nella città e nell’area circostante, ma non al livello inizialmente previsto. Il tifone si è indebolito e oggi si è spinto a circa 225 km a est di Shanghai, con venti massimi sostenuti di 126 km/h, ha affermato la China Meteorological Association. Ieri Shanghai aveva sospeso voli, treni e servizi della metropolitana e chiuso scuole e uffici in previsione dell'arrivo della perturbazione. Secondo i media statali, circa 100mila persone sono state evacuate dalle aree vulnerabili. (Cip)