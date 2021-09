Viabilità: Milano Serravalle, da questa sera chiusa carreggiata Nord su A7 tra Casei Gerola e Bereguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Milano Serravalle comunica in una nota che per lavori di modifica della segnaletica di cantiere sui manufatti posti in corrispondenza delle rogge Malpaga e Pontina dalle ore 22 di martedì 14 Settembre alle ore 6 di Mercoledì 15 Settembre, verrà chiusa al traffico la carreggiata Nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola e Bereguardo, rami di svincolo interclusi e area di Servizio Dorno Est compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo. (Com)