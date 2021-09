Scienza: Ingv, scoperta l'origine della forma arcuata delle Ande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dell'Università Espol di Guayaquil in Ecuador e dell'Università di Toronto in Canada, hanno dimostrato che la Cordigliera Occidentale dell'Ecuador ha subito una rotazione oraria di circa 20 gradi negli ultimi 10 milioni di anni. E' quanto si legge in una nota dell'Ingv. Confrontando questo risultato con precedenti ricerche lungo le Ande, hanno scoperto che la tipica forma convessa delle Ande in Ecuador è stata generata da rotazioni paleomagnetiche di verso opposto, orario ed antiorario, dei due lembi dell'arco. Il processo di orogenesi ha quindi determinato l'arcuatura della catena montuosa che precedentemente aveva una forma più rettilinea. Lo studio "Significance of northern Andes terrane extrusion and genesis of the Interandean Valley: Paleomagnetic evidence from the 'Ecuadorian Orocline'" è stato pubblicato nella rivista "Tectonics" dell'Agu. Le Ande - continua la nota - rappresentano una delle più spettacolari catene montuose del globo. Corrono per ben 8.000 chilometri lungo il margine Ovest della placca sudamericana, dai Caraibi alla Terra del Fuoco. Si deve la loro origine alla subduzione (ovvero, allo sprofondamento di una zolla litosferica al di sotto di quella immediatamente adiacente) che si protrae da almeno 200 milioni di anni tra i settori oceanici di varie placche (Caraibi, Nazca, Placca Antartica) al di sotto della placca sudamericana. Nuovi dati paleomagnetici sono stati ottenuti da ricercatori dell'Ingv (Gaia Siravo e Fabio Speranza) in collaborazione con ricercatori dell'Università Espol di Guayaquil (Ecuador) e dell'Università di Toronto (Canada). (segue) (Com)