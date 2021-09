Scienza: Ingv, scoperta l'origine della forma arcuata delle Ande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una campagna di tre settimane nell'ottobre 2019, che per l'Ingv è stata condotta da Gaia Siravo e Fabio Speranza - prosegue la nota - sono stati prelevati oltre 300 campioni orientati nella Cordigliera Occidentale e Reale dell'Ecuador, andando a costituire il primo dataset paleomagnetico mai ottenuto da quest'area. I campioni, provenienti da rocce vulcaniche di età compresa tra 10 e 40 milioni di anni sono stati portati a Roma e analizzati nel laboratorio di paleomagnetismo dell'Ingv. Questi dati hanno permesso di evidenziare le rotazioni che hanno accompagnato gli eventi orogenici di formazione della catena andina. I ricercatori hanno, inoltre, battezzato l'arco delle Ande ecuadoriane come "Ecuadorian orocline" e hanno scoperto ulteriori implicazioni sulla sua formazione. "Dai nostri studi è emerso che che la sua geometria è simile a quella del Cratone Amazzonico, una porzione molto antica e rigida della placca sudamericana, risalente ad oltre un miliardo di anni fa", afferma Gaia Siravo, assegnista dell'Ingv e prima autrice dello studio, che aggiunge: "E' verosimile che la forma originaria di questo blocco rigido abbia limitato la propagazione della deformazione orogenica, imponendo la stessa geometria alla catena montuosa adiacente, e che quindi le Ande abbiano seguito la curvatura del margine occidentale del Cratone Amazzonico". (segue) (Com)