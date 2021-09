Scienza: Ingv, scoperta l'origine della forma arcuata delle Ande (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nuovi dati paleomagnetici hanno permesso di comprendere anche la formazione della Valle Inter-Andina. Si tratta di una depressione con quote attorno ai 2.500 metri che, lungo il margine orientale della Cordigliera Occidentale, interrompe longitudinalmente la catena andina, formata da picchi ed altopiani intorno ai 3.000-4.000 metri", spiega Fabio Speranza, direttore della Sezione Roma 2 dell'Ingv. "I nuovi dati mostrano che l'età di formazione della Valle risale a circa 10 milioni di anni ed è sostanzialmente coeva con l'età della rotazione oraria osservata nella Cordigliera Occidentale. È quindi verosimile che la Valle sia il riflesso del sovrascorrimento rotazionale della Cordigliera Occidentale, che avrebbe creato una lunga e stretta depressione tettonica di fronte all'unità tettonica in movimento", conclude Speranza. (Com)