- A seguito di un'accurata ispezione da parte del personale dei vigili del fuoco intervenuto presso via Attenone, dove questa mattina a seguito di una fuga di gas è esploso un appartamento al quarto piano di una palazzina, è stata esclusa la presenza di persone sotto le macerie. Adesso si lavora per la messa in sicurezza della palazzina e la successiva bonifica dell'area coinvolta. (Rer)