Roma: Raggi, in 5 anni spesso in periferia, in via Cassia realizziamo nuovi marciapiedi

- "In questi cinque anni sono stata spesso in periferia. C’erano quartieri dove mancava l’illuminazione o i servizi essenziali come l’acqua e dove non veniva fatta manutenzione stradale da molti anni". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "In via Cassia nel quartiere della Giustiniana pensate che mancavano persino i marciapiedi accanto alla strada rendendo pericoloso il passaggio dei pedoni per tornare a casa o fare una semplice passeggiata. Ora abbiamo risolto questo problema con un cantiere col quale realizziamo 2 chilometri di nuovi marciapiedi, percorsi Loges, parapedonali e scivoli per disabili", conclude. (Rer)