Cultura: Touring club italiano lancia campagna solidale per prendersi cura del Paese come bene comune

- Riaprire le porte delle meraviglie artistiche e culturali del Paese, aiutando l'Italia a ripartire anche attraverso la bellezza. Touring club italiano, che dal 1894 si prende cura dell'Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente, lancia una campagna solidale per sostenere il progetto "Aperti per Voi", volto a garantire tutto l'anno, grazie alla preziosa collaborazione di migliaia di soci volontari, l'accessibilità di siti culturali (musei, aree archeologiche, palazzi storici, chiese) altrimenti chiusi al pubblico. E' quanto si legge in una nota. Per sostenere l'iniziativa e restituire a cittadini e turisti luoghi altrimenti destinati a essere dimenticati basta mandare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45590 dal 13 al 26 settembre 2021. L'iniziativa solidale è sostenuta da Rai per il Sociale. Grazie al sostegno di 2.200 soci volontari, i luoghi "Aperti per Voi" attualmente sono 82, distribuiti in 33 città di 13 regioni italiane. Dalla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore a "I Tesori della Ca' Granda" a Milano; da Palazzo Borromeo - Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede a Roma al Teatro di Corte della Reggia di Caserta; dalle chiese della Santissima Trinità e di Santa Maria Maddalena a Cremona a Santa Maria de' Lama a Salerno fino a Palazzo Betta-Grillo a Rovereto, ultimo luogo acquisito dal progetto. Quasi 19 milioni i visitatori complessivamente accolti dall'inizio del progetto, nel 2005. (segue) (Com)