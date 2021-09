Cultura: Touring club italiano lancia campagna solidale per prendersi cura del Paese come bene comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A causa dell'emergenza sanitaria - spiega il Touring club italiano nella nota - i luoghi 'Aperti per Voi' sono stati chiusi, ma l'impegno per riaprirli tutti in sicurezza e per aprirne di nuovi non si è mai interrotto, coinvolgendo i soci volontari in una formazione ad hoc e redigendo, in collaborazione con gli enti proprietari, i necessari protocolli di sicurezza per il contenimento dei rischi legati alla pandemia, a tutela di tutti. Un impegno che, in questa fase così delicata, è ancora più prezioso: oggi, infatti, prendersi cura delle bellezze del nostro Paese significa dare un contributo importante alla sua ripartenza". Grazie alla campagna sms solidale, in particolare, il Touring Club Italiano potrà coinvolgere e formare nuovi volontari dell'accoglienza, anche in ottica di sicurezza sanitaria e collaborare costantemente con gli enti proprietari per continuare a garantire l'apertura di questi luoghi e di altri nel prossimo futuro. Inoltre, in una più ampia ottica di valorizzazione e conoscenza dei luoghi "adottati", potrà organizzare concerti, visite guidate, mostre, incontri e letture per far godere nuovamente tutti della straordinaria bellezza di siti d'arte e cultura che sono un bene di tutti, in piena sicurezza. (segue) (Com)