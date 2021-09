Cultura: Touring club italiano lancia campagna solidale per prendersi cura del Paese come bene comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire nella cultura e nelle realtà del Terzo settore come punti cardine per prenderci cura dell'Italia come bene comune e, quindi, per rilanciare anche il turismo, sono parte della ricetta per risollevare il Paese - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring club italiano -. La cultura da sempre rappresenta il primo ingrediente per le più importanti innovazioni capaci di disegnare un futuro migliore". Con "Aperti per Voi" il Touring club italiano vuole sensibilizzare all'esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che il patrimonio storico e artistico del nostro Paese sia un bene comune e sia quindi compito di tutti prendersene cura. (Com)