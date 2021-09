Imprese: Errore (Sace), sostenuti export e made in Italy anche in anno complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’export e il made in Italy, che sono da sempre risorse imprescindibili per l’economia italiana, hanno sempre avuto un ruolo cruciale come acceleratore della crescita e dello sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale. Lo ha sottolineato il presidente di Sace, Rodolfo Errore, intervenendo alla presentazione del Rapporto Export 2021 di Sace dal titolo "Ritorno al Futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica". "Export e made in Italy che Sace, da oltre quarant’anni, contribuisce a rafforzare, affiancando le imprese italiane nelle loro attività sui mercati esteri", ha ricordato Errore, sottolineando che è stato così “anche in un anno complesso come quello che ci siamo lasciati alle spalle. Un anno in cui Sace ha mantenuto costante l’impegno e il focus sull’export, con una crescita sostanziale delle risorse mobilitate, lavorando in parallelo, con Garanzia Italia, anche al sostegno della competitività dell'Italia in un momento emergenziale”.(Rin)