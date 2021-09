Afghanistan: Organizzazione cooperazione Shanghai si esprimerà su governo talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) in programma a Dushanbe, capitale del Tagikistan, il 16 e il 17 settembre prossimi sarà chiamato a esprimersi sulla legittimità del governo talebano in Afghanistan, Paese entrato come “Stato osservatore” nell’organismo nel 2012. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”. La testata cita Sun Yu, ricercatore di sicurezza eurasiatico, secondo cui Cina, Russia, Kazakhstan, India, Pakistan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan non hanno ancora riconosciuto formalmente il governo a Kabul, ma chiedono ai talebani di prendere le distanze dal terrorismo e di attuare una “politica inclusiva” per il popolo afgano. Per questa ragione – prosegue Sun - è probabile che i membri formali della Sco "chiedano alla comunità internazionale di allentare la pressione sui talebani". (segue) (Cip)