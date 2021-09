Vaccino: Tajani, avanti con green pass per evitare nuove chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo d'accordo a utilizzare il green pass per evitare nuovi lockdown. Più si vaccina e più usa il green pass e più riparte l'economia”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Rai News 24. Grazie al green pass e ai vaccini in estate è ripartito il turismo – ha ricordato -, 23 milioni di turisti si sono mossi nel nostro paese. Questo è un esempio del fatto che oltre che sul fronte della salute, vaccini e green pass sono utili anche per far ripartire l'economia. C’è stato un cambio di passo. Siamo soddisfatti del lavoro del governo Draghi sulle vaccinazioni e del generale Figliuolo e tutto sta andando bene".(Rin)