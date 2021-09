Energia: Coldiretti, spesa in bollette sale a 1.820 euro all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo scenario - continua la nota - pesa il deficit logistico italiano per la carenza o la totale assenza di infrastrutture per il trasporto merci che costa al nostro Paese oltre 13 miliardi di euro, con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. In Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 euro al chilometro, più alto di nazioni come la Francia (1,08 euro al chilometro) e la Germania (1,04 euro al chilometro), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell'Europa dell'Est: in Lettonia il costo dell'autotrasporto è di 0,60 euro al chilometro, in Romania 0,64 euro al chilometro; in Lituania 0,65 euro al chilometro, in Polonia 0,70 euro al chilometro, secondo l'analisi di Coldiretti su dati del Centro studi Divulga (www.divulgastudi.it). (segue) (Com)