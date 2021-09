Energia: Coldiretti, spesa in bollette sale a 1.820 euro all'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un aggravio per gli operatori economici italiani superiore dell'11 per cento rispetto alla media europea - osserva Coldiretti - e ostacola lo sviluppo del potenziale economico del Paese, in particolare per i settori per i quali il sistema della la logistica risulta cruciale, come nel caso del sistema agroalimentare nazionale, punta di eccellenza dell'export made in Italy. "In tale ottica il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato con il Recovery fund può essere determinante per agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese e anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo", conclude il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. (Com)