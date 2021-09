Romania: mozione di sfiducia, attesa per domani decisione della Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della Corte costituzionale romena aspetteranno fino a domani la posizione del governo e del Parlamento sul presunto conflitto giuridico di natura istituzionale invocato dal premier liberale Florin Citu nel caso della mozione di sfiducia inoltrata dai partiti Usr Plus (ex partner della coalizione governativa) e Aur, dell'opposizione di estrema destra. L'esecutivo sostiene che la mozione di sfiducia è stata inoltrata in maniera illegittima. La Corte costituzionale è chiamata a stabilire anche una data per il dibattito e il voto della mozione di sfiducia. Il Parlamento romeno ha stabilito che la mozione di sfiducia sarà discussa solo dopo il parere della Corte costituzionale. I promotori della mozione avrebbero, invece, voluto il voto per oggi, a tre giorni lavorativi dal momento della sua lettura, come previsto dal regolamento. (Rob)