Polonia: ministro Difesa, stato emergenza a confine con Bielorussia sarà prolungato se serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza al confine tra Polonia e Bielorussia per la crisi migratoria sarà prolungato se ciò si rivelerà necessario. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, parlando all’emittente “Polskie Radio”. Blaszczak ha comunque espresso la speranza che ciò non accada. A proposito della recinzione in corso di costruzione alla frontiera, “abbiamo già oltre 60 chilometri”, ha detto. “La frontiera polacca è sicura. L’introduzione dello stato di emergenza ha ridotto la minaccia di provocazioni”, ha aggiunto il ministro. Blaszczak ha ricordato a proposito della recinzione che ha natura provvisoria e in futuro sarà sostituita da altre strutture. La sua costruzione ha frenato i tentativi della Bielorussia, “che ha il sostegno del Cremlino”, di usare i migranti come un’arma ibrida contro Varsavia e l’Unione europea. Lo stato di emergenza al confine ha durata di 30 giorni ed è in vigore dal 2 settembre. (Vap)