Serbia-Kosovo: cancelliera Merkel, favorevole ad un approccio pragmatico

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta "favorevole ad un approccio pragmatico" per la questione kosovara. Merkel ha così risposto ai giornalisti che le hanno chiesto, in una conferenza stampa a Belgrado, se il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo possa essere la condizione per l'adesione della Serbia all'Unione europea. "Alcune questioni saranno risolte alla fine del processo. Neanche tutti i paesi dell'Ue hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Non ha senso discuterne prima che altre questioni siano risolte. Sono favorevole a un approccio pragmatico", ha detto la cancelliera che si trova oggi in visita in Serbia. (Seb)