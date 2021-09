Afghanistan: Emirati stanzieranno 50 milioni di dollari per progetti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti stanzieranno 184 milioni di dirham (50 milioni di dollari Usa) per attuare progetti umanitari diretti in Afghanistan. Lo ha annunciato ieri secondo l'agenzia di stampa emiratina "Wam" il ministro di Stato Ahmed bin Ali al Sayegh, partecipando all’incontro ministeriale a sostegno della situazione afgana presieduto dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Gli Emirati hanno finora offerto più di 6,2 miliardi di dirham (1,7 miliardi di dollari) in aiuti negli anni passati, ha sottolineato Al Sayegh, ribadendo l’impegno di Abu Dhabi a sostegno del popolo afgano. (Res)