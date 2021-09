Migranti: cancelliere austriaco Kurz, chiudere i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accoglieremo nel nostro Paese nessun afghano in fuga, non sotto il mio potere". Pronuncia parole talmente nette che non lasciano spazio di trattativa Sebastian Kurz, ma il 35enne cancelliere austriaco non vuole più essere chiamato il leader 'contro tutti'. Se la linea dura di Vienna non è cambiata, a maturare in questi anni — spiega il cancelliere in un'intervista a "La Stampa" — sono stati gli equilibri nell'Unione. Che hanno spinto pian piano molti dei 27 sulle sue posizioni: "Perché è chiaro a tutti che la politica del 2015 sui rifugiati non può essere la soluzione, né per Kabul né per l'Unione europea". E non è questione di mancata solidarietà. Nel suo disegno della nuova Ue le frontiere sono chiuse, ma i diritti umani non vengono traditi. Kurz osserva che "con più di 44 mila afghani entrati nel nostro Paese in questi anni, l'Austria ospita già la quarta più grande comunità afghana nel mondo, se consideriamo la distribuzione di migranti per numero di abitanti. Ci sono ben più rifugiati afghani che vivono da noi, rispetto a quanti abbiano preso l'Italia o agli altri Stati Ue". "Solo quest'anno, - aggiunge - da noi sono arrivati circa 8.000 rifugiati, di cui un quinto da Kabul, attraverso la rotta balcanica tutt'ora aperta. La nostra posizione è realista: l'integrazione degli afghani è molto difficile e richiede un dispendio di energie che non possiamo permetterci". L'integrazione degli afghani sarebbe più difficile "a causa del loro livello di istruzione, per lo più basso e divergente nei valori fondamentali. Pensiamo con attenzione a questo dato: più della metà dei giovani afghani che già vive in Austria, per esempio, appoggia la violenza nel caso in cui la propria religione venga oltraggiata. Dunque, quando si dice che non siamo solidali, questo non è vero. Ci stiamo concentrando sul sostegno ai Paesi vicini all'Afghanistan e stanziamo 20 milioni di euro a questo scopo: per fornire protezione e assistenza agli afghani nella regione", ha concluso Kurz. (Res)