Afghanistan: Nazary (Fronte nazionale di resistenza), rischiamo una grave crisi umanitaria

- Ali Maisam Nazary, il responsabile delle relazioni internazionali del Fronte Nazionale di Resistenza dell'Afghanistan guidato da Ahmad Massud, figlio del 'Leone del Panshir' ucciso dai talebani vent'anni fa, due giorni prima dell'attentato alle Toni Gemelle, in una intervista a "la Repubblica" spiega che "i talebani hanno occupato la strada principale a fondo valle e il capoluogo Bazarak, mentre il Fronte Nazionale di Resistenza controlla ancora il 65 per cento della provincia del Panshir, le valli laterali e tutte le posizioni strategiche. I talebani stanno espellendo migliaia di cittadini dal Panshir con un'operazione di pulizia etnica". "Centinaia di giovani - aggiunge - sono stati arrestati e portati in una località sconosciuta e non conosciamo il loro destino. Rischiamo una grave crisi umanitaria, la comunità internazionale deve fermare questi crimini". Il Pakistan è stato coinvolto nelle operazioni militari dei talebani nel Panshir: "Sì, c'è stato un supporto aereo straniero con droni ed elicotteri alle operazioni militari dei talebani. Azione confermata anche da diverse intelligence internazionali e dallo US CentCom". Il Comandante Ahmad Massud "sta bene e guida la resistenza". Quanto ai rapporti fra talebani e Isis-Khorasan, "non vediamo alcuna differenza fra di loro: hanno la stessa ideologia jihadista e totalitaria. Pensate al network di Haqqani: oggi il loro leader, Sirajuddin Haqqani, è il nuovo ministro dell'Interno ed è stato legato prima ad Al Qaeda ed oggi a Isis-K. Il nuovo regime è fatto di terroristi, criminali e narcotrafficanti. La narrativa sui 'talebani moderati', che ha affascinato diversi esponenti politici in occidente, è sciagurata". Per quel che riguarda invece il governo formato dai talebani: "I talebani di oggi sono peggiori di quelli di 25 anni fa: sono più crudeli, più fondamentalisti, più radicali e più discriminatori. Il cosiddetto nuovo governo che noi consideriamo assolutamente illegittimo è composto da terroristi ricercati dalla giustizia internazionale. L'occidente ha commesso un grave errore a legittimarli come interlocutori. Il mullah Mohammad Hassan Akhund, futuro primo ministro, ha tutte il carte in regole per guidare uno stato fallito", ha concluso Nazary. (Res)