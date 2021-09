Economia: viceministra Castelli, agiamo subito su aggio, vecchie cartelle e rottamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge delega per la riforma fiscale arriverà a giorni in consiglio dei ministri, ma i tempi per la sua attuazione non sono brevi e ci sono temi su cui si dovrà decidere rapidamente: per esempio la riscossione, come indicato dall'ordine del giorno votato la settimana scorsa da quasi tutta la Camera. Ci stiamo lavorando". Il Fisco promette di essere uno dei temi più caldi nell'agenda d'autunno della politica economica, anche al di là dei confini della delega. La viceministra all'Economia Laura Castelli disegna in una intervista a "Il Sole 24 Ore" un percorso in più tappe, che già dalle prossime settimane troverà nei provvedimenti della manovra le prime novità di peso. "La Camera la scorsa settimana ha indicato chiaramente la priorità della riscossione, e sul punto le commissioni Finanze di Montecitorio e del Senato stanno lavorando a una risoluzione dopo la relazione inviata dal governo a fine luglio. Spero e penso che ll Parlamento troverà un'intesa sulla linea indicata dall'ordine del giorno per gestire in modo ordinato la mole di notifiche attese soprattutto da gennaio". "Il 'piano straordinario' - spiega la viceministra - deve prevedere un calendario più lungo per la notifica delle cartelle sospese dal provvedimenti emergenziali, una massa di arretrati che altrimenti non sarebbero gestibili nemmeno dall'amministrazione finanziaria. È l'occasione anche per definire lo stralcio del magazzino della riscossione, archiviando un problema che appesantisce la macchina senza potersi tradurre in incassi reali". "Sulle cartelle che non saranno stralciate e verranno notificate, - continua - penso si debba procedere con una nuova rottamazione per non colpire troppo contribuenti e imprese nell'uscita della crisi. In questa stessa ottica la manovra dovrà intervenire sull'aggio, il che significa cartelle più leggere, perché la richiesta di una riforma arrivata dalla Corte costituzionale (sentenza 121/2021) non può rimanere senza risposta", ha concluso Castelli.(Res)