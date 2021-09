Libia: premier Dabaiba incontra ambasciatrice britannica, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato l'ambasciatrice del Regno Unuto a Tripoli, Caroline Hurndall. Lo ha reso noto la stessa diplomatica in un messaggio sul suo account ufficiale Twitter, affermando che l'incontro si è concentrato sul sostegno agli sforzi del Gun verso le elezioni. Hurndall ha affermato anche che i colloqui hanno affrontato gli interessi comuni tra Regno Unito e Libia, in particolare per quanto attiene alle questioni del cambiamento climatico e della stabilità regionale. (Lit)