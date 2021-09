Libano: leader Hezbollah, dal 16 settembre al via trasferimento carburante da Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave carica di diesel proveniente dall’Iran è giunta al porto di Baniyas, in Siria, e da giovedì 16 settembre prenderà il via il trasferimento di carburante via terra in Libano. Lo ha annunciato in un discorso televisivo il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah. “Per non imbarazzare lo Stato libanese, abbiamo ripristinato l’altra opzione, che consiste nell’ancoraggio della nave a Baniyas, e lo Stato siriano ha facilitato il movimento al porto di Baniyas e fornito autocisterne per il trasporto dei carburanti”, ha detto Nasrallah, che ha ringraziato la Siria per aver accolto la petroliera iraniana. “Una seconda nave arriverà a Baniyas entro pochi giorni”, ha aggiunto il leader sciita, sottolineando che “una terza nave ha cominciato a caricare benzina oggi e abbiamo concordato di portare una terza nave carica di diesel, che dovrebbe arrivare a ottobre”. (Res)