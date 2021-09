Siria: detenuti jihadisti a Idlib avviano sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del gruppo jihadista Hurras al Din (considerato il ramo siriano di Al Qaeda), detenuti nelle carceri del movimento salafita Hay’at Tahrir al Sham (precedentemente noto come Fronte Al Nusra), hanno cominciato uno sciopero della fame per protestare contro il fatto di non essere stati giudicati da nessun tribunale. Lo riferisce l’emittente “Ogn”, del giornalista statunitense Bilal Abdul Kareem. In particolare, secondo l’emittente, i militanti jihadisti – sei in tutto – hanno avviato la protesta perché incarcerati da più di un anno senza processo e perché privi di un rappresentante legale, e dunque formalmente impossibilitati a ottenere il rilascio. (Res)