Siria: Dara'a, forze governative entrano nella cittadina di Al Yaduda

- A pochi giorni dall’attuazione di una road map russa per la risoluzione della crisi nel governatorato di Dara'a, nel sud della Siria, le forze del governo siriano sono entrate ieri nella città di Al Yaduda, nella stessa provincia, accompagnate da una pattuglia della polizia militare russa e da membri del Comitato centrale che rappresenta la popolazione locale. Lo riferisce un attivista locale, Abu Mahmoud al Hourani, al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Le forze hanno “aperto un centro per regolare la situazione dei giovani ricercati e disertori nella città, in attuazione di un accordo raggiunto il giorno precedente, domenica, con i notabili della cittadina”, ha proseguito Hourani. L’accordo prevede l’ingresso di una forza militare nella cittadina, l’ispezione delle abitazioni e la discussione di una soluzione per i disertori e ricercati presenti a Yaduda. (Res)