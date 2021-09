Iraq: movimento sadrista minaccia “ritiro dal processo politico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del movimento del politico e religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr, Hassan Faleh, ha sottolineato che se la formazione sadrista non otterrà alle prossime elezioni del 10 ottobre “i seggi reali” ad esso dovuti, allora si “ritirerà dal processo politico”. “Non vi sarà un calo di seggi per la componente sciita nel parlamento iracheno, ma anzi aumenteranno, sulla base dei dati esistenti e la vasta partecipazione dei cittadini alle elezioni”, ha detto Faleh, citato dall'emittente curdo-irachena "Rudaw". Il movimento non farà ricorso alle armi nel caso in cui non dovesse ottenere il posto di primo ministro, ha sottolineato l’esponente sadrista. Dopo aver deciso lo scorso luglio il boicottaggio delle elezioni, Al Sadr ha annunciato nuovamente – lo scorso 27 agosto – la partecipazione della sua forza politica al processo elettorale. (Res)