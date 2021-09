Iraq: milizie sciite sventano attacco terroristico nella provincia di Ninive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene) hanno sventato un presunto piano terroristico per colpire civili e forze di sicurezza nel governatorato di Ninive, nel nord dell’Iraq. Lo riferisce in un comunicato la Commissione per la mobilitazione popolare. “Una forza congiunta del comando delle operazioni di Ninive delle Pmu e delle forze di sicurezza è riuscito a sventare un piano terroristico”, si legge nella nota. Durante l’operazione sono stati trovati e sequestrati “missili pronti a colpire reparti di sicurezza e civili nelle fattorie di Zayouna”, aggiunge il comunicato. (Res)