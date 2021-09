Yemen: Mokha, vaste manifestazioni contro attacco Houthi dell’11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di cittadini yemeniti hanno manifestato ieri nella città costiera di Mokha, sul Mar Rosso, per protestare contro il bombardamento lanciato dai ribelli sciiti Houthi contro il porto cittadino sabato scorso, 11 settembre. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". In occasione dell'attacco, i ribelli sostenuti dall’Iran hanno colpito lo scalo con droni e missili balistici, provocando gravi danni e incendiando grandi quantità di merci e materiale umanitario. In un comunicato, i manifestanti hanno fatto appello alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite affinché affrontino “i criminali di guerra Houthi”, chiamandoli a rendere conto dei loro “crimini terroristici”. La notizia giunge mentre il nuovo inviato speciale dell’Onu in Yemen, Hans Grundberg, si appresta a compiere il suo primo tour regionale, la cui tappa iniziale sarà la capitale saudita Riad. (Res)