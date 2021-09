Libia: portavoce governo denuncia una campagna per rovinare i rapporti con la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste una “campagna sistematica per rovinare i rapporti tra Libia e Tunisia”. Lo ha detto il portavoce del governo di unità nazionale libico, Mohamed Hammouda, in dichiarazioni all'emittente "Libya Al Ahrar". Hammouda ha detto che la notizia relativa al divieto di ingresso ai cittadini libici in Tunisia è falsa, come peraltro confermato dall'ambasciatore tunisino in Libia, Lassaad Ajili. Hammouda ha avvertito dell'esistenza di una campagna sistematica per rovinare le relazioni tra i due Paesi. Ieri, 13 settembre, l'amministrazione dell'aeroporto di Mitiga, in Libia, ha smentito le informazioni secondo cui le autorità tunisine avrebbero impedito ai cittadini libici di entrare in Tunisia, compresi i titolari di residenza tunisina. Lo ha affermato il direttore dell'aeroporto libico, Lotfi Al Tabib, all'emittente televisiva "Libya al Ahrar", qualificando le notizie circolate al riguardo come "voci maligne". Eppure la pagina dell'aeroporto su Facebook aveva segnalato ieri sera, domenica 12 settembre, che le autorità tunisine avevano impedito l'ingresso nel proprio territorio ai titolari di passaporto libico, ad eccezione di coloro che avevano un permesso di soggiorno valido, senza fornire altri dettagli. Giovedì scorso, 9 settembre, il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, si era recato in visita in Tunisi per colloqui con il presidente della Repubblica, Kais Saied. Le due parti, riferisce l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”, hanno discusso della questione dell'apertura dei valichi di frontiera comuni, concordando di coordinarsi tra i ministeri della Salute e dell'Interno per preparare "quanto prima" un protocollo unificato per il ripristino del traffico terrestre e aereo tra i due Paesi vicini. (Lit)