Regno Unito: Italy Made Me Awards, all'ambasciata di Londra premiati i giovani ricercatori italiani

- Nell'ambito della cerimonia "Italy Made Me Awards" all'ambasciata d'Italia a Londra sono stati premiati ieri sera i ragazzi italiani che in questi anni hanno rappresentato il nostro Paese all'estero in ambito scientifico. si tratta di dottorandi nelle più prestigiose università del Regno Unito, che hanno dato il loro contributo per ricerche di vario tipo e ritenute significative per la società del domani. Michela Picardi, Carlo Spadaciaro, Giulia Massaro, Daisy Melandri, Roberta Ragazzini, Claudia Chisari, Valeria Mele, Gianni Cabucci, Valentina Cucino, Laura Pellegrini e Giacomo Torelli: questi i nomi dei vincitori che sono stati premiati dall'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta e dagli sponsor Associazione culturale italiana "Il Circolo", the Geen Energy Network e Dottore London. "È importante per noi poter organizzare questo evento. Abbiamo parlato di politica, commercio, energie rinnovabili ma ora è il tempo di ringraziare i giovani scienziati italiani per il loro contributo", ha detto l'ambasciatore Trombetta. Durante la presentazione, Elisa Cavatorta, la vice presidente dell'Associazione scienziati italiani nel Regno Unito (Aisuk), ha sottolineato l'importanza di lavorare con giovani ricercatori, per il loro costante contributo a innovare non solo nei loro studi ma anche nel modo in cui comunicano con il mondo esterno, condividendo dati e contenuti importanti per la ricerca accademica.(Rel)