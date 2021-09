Myanmar: Usa e Cina raggiungono accordo per evitare intervento giunta all'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la giunta militare di Myanmar ha derubricato l'appello del governo ombra di opposizione ad una "guerra difensiva popolare" come un tentativo di quest'ultimo di ottenere l'attenzione della comunità internazionale in vista del prossimo incontro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'incontro, in programma la prossima settimana a New York, dovrebbe culminare in una presa di posizione su chi debba rappresentare Myanmar alle Nazioni Unite: se un inviato della giunta militare al potere dallo scorso febbraio, o un rappresentante del Governo di unità nazionale istituito da ex parlamentari e rappresentanti delle minoranze etniche in lotta contro l'Esercito birmano regolare. (segue) (Fim)