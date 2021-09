Russia: presidente Duma Volodin, Nord Stream 2 paragonabile a ponte di Crimea per importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di importanza per la Russia, il gasdotto Nord Stream 2 è paragonabile alla costruzione della linea ferroviaria principale Baikal-Amur e del ponte di Crimea. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato, Vjacheslav Volodin, in un commento pubblicato nel suo canale Telegram nel quale sottolinea anche come il progetto soddisfi tutti i requisiti di sicurezza ambientale. "Si tratta di un progetto su larga scala, nell'ambito del quale espanderemo il mercato di fornitura dei nostri prodotti; il consumatore riceverà gas di alta qualità ed economico", ha scritto il presidente della Duma. (Rum)