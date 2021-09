Iraq: ministero Agricoltura, quest’anno raccolto datteri atteso a 1 milione di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Agricoltura dell’Iraq ha annunciato il successo del piano introdotto per aumentare la produzione di datteri nel Paese, sottolineando di aspettarsi nel 2021 un raccolto pari complessivamente a un milione di tonnellate. Il portavoce del dicastero, Hamid al Nayef, ha detto all'agenzia di stampa irachena "Ina" che le autorità sono riuscite a eliminare all’85 per cento il problema dell’ommatissus lybicus, parassita delle palme da datteri, e a limitare le infestazioni di altri insetti. “Nel 2019 la produzione ha cominciato con 600 mila tonnellate e nel 2020 è arrivata a 735 mila tonnellate”, ha sottolineato Al Nayef, aggiungendo che “600 mila tonnellate sono state esportate in diversi Paesi del mondo”. (Res)