Arabia Saudita: Neom presenta la sua visione a 150 imprese nei settori edilizia e design

- La città di Neom, in Arabia Saudita, ha presentato la sua visione a 150 compagnie internazionali e locali nel settore dell’edilizia e del design, durante un incontro per il settore edile che – durato quattro giorni – si è concluso nella giornata di ieri. Le imprese hanno avuto modo di visitare il Complesso logistico di Neom, che include unità ed edifici che ospitano 30 mila lavoratori, oltre a uffici, magazzini e centri di servizi per la costruzione. “Neom è interessata al futuro del design e dell’edilizia, e presenta un’immagine positiva di ciò che i progetti dovrebbero essere, specialmente perché la dimensione del progetto richiede forti partnership tra Neom e l’intera catena globale industriale”, ha sottolineato Nazmi al Nasr, amministratore delegato del progetto Neom, ripreso dal quotidiano economico "Al Eqtisadiya". (Res)