Libia: governo valuta attivazione accordo d’investimento Usa del 2010

- Il ministro dell'Economia e del commercio del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Al Hawij, e il collega del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, hanno tenuto ieri una riunione a porte chiuse con esponenti degli Stati Uniti per discutere l'attivazione dell'accordo per il commercio e gli investimenti firmato con Washington nel 2010. Lo ha riferito il ministero del Petrolio e del gas, sulla sua pagina Facebook, affermando che l'ambasciatore e inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, che ha moderato la tavola rotonda, ha parlato della volontà del suo Paese di attivare questo accordo, firmato anche con altri 46 Paesi. Nella discussione è stato concordato di provvedere a fornire le informazioni necessarie per attivare tale accordo e di incontrarsi nuovamente entro la fine di mese. Da parte sua, il ministro del Petrolio Aoun ha affermato che "il rapporto con Stati Uniti nel campo del petrolio e del gas è storico: la Libia favorisce il ritorno delle compagnie petrolifere, delle società di costruzione, appalto e consulenza americane".(Lit)