India: sottosegretaria Esteri Lekhi conclude oggi visita in Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri dell’India Meenakashi Lekhi concluderà oggi la visita ufficiale in Portogallo e da domani al 17 settembre sarà in Spagna. Ieri Lekhi ha incontrato il sottosegretario agli Affari internazionali e alla cooperazione portoghese Francisco André, col quale ha analizzato lo stato delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento alle scienze, alle tecnologie, alle migrazioni, alla mobilità e al commercio. È prevista anche la firma di un accordo per il reclutamento di lavoratori indiani in Portogallo. Il programma comprende anche incontri con la ministra della Cultura, Graca Maria da Fonseca, e col segretario esecutivo della Comunità dei Paesi di lingua portoghese (Cplp), Zacarias da Costa. L’India è Paese associato osservatore dal luglio di quest’anno. In Spagna Lekhi incontrerà l’omologa Angeles Moreno Bau e altri esponenti del governo spagnolo. La sottosegretaria agli Esteri indiana, inoltre, presenzierà all’inaugurazione della mostra “I Beatles e l’India” alla Casa dell’India di Valladolid e pronuncerà un discorso sullo sviluppo della cooperazione bilaterale alla Spain India Council Foundation. Infine, incontrerà un gruppo di indologi e una rappresentanza della comunità indiana.(Inn)