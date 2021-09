Norvegia: l'opposizione di centro-sinistra vince le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista della Norvegia, guidato da Jonas Gahr Store, ha vinto le elezioni politiche di ieri nel Paese scandinavo. Dopo otto anni di governo della premier di centro-destra Erna Solberg, il Partito laburista è riuscito ad avere la meglio nel voto e, insieme ad altri partiti dell'area politica di centro-sinistra può ora godere di una maggioranza significativa nel Parlamento di Oslo. Stando ai risultati preliminari, il centro-sinistra otterrebbe almeno 100 dei 169 seggi del Parlamento norvegese. La premier uscente Solberg si è congratulata con Store per l'affermazione elettorale, mentre quest'ultimo nel suo discorso per celebrare la vittoria ha sottolineato che la grande maggioranza dei norvegesi ha votato per il cambiamento. "I partiti che hanno detto di volere un nuovo governo ed una nuova strada per il Paese sembrano avere un'ampia maggioranza", ha affermato questa notte il leader laburista. Store ha annunciato che inizierà a trattare con altri due partiti per formare quella che ha definito la sua "coalizione dei sogni", ovvero con il Partito della sinistra socialista e con il Partito di centro. I tre partiti supererebbero infatti, sempre in base ai risultati preliminari, gli 85 seggi necessari per avere la maggioranza in Parlamento. Non sembra dunque necessario per il Partito laburista il sostegno del Partito verde e del Partito rosso, che potrebbero tuttavia assicurare alla forza politica guidata da Store una maggioranza ancora più ampia per governare.(Sts)