Spagna: a Madrid dal 20 settembre riapertura discoteche e locali notturni

- A partire dal 20 settembre nella comunità di Madrid i ristoranti potranno restare aperti fino alle 2, mentre le discoteche ed i locali della vita notturna fino alle 6, come prima della pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", lo ha annunciato la presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, aggiungendo che non ci saranno più restrizioni nella capacità dei posti a sedere nei cinema e nei teatri, e sarà aumentato il numero di commensali da 8 a 10. La nostra intenzione è di continuare ad andare avanti con nuove misure per allentare le restrizioni se la situazione continua a migliorare", ha chiarito Ayuso. La presidente regionale ha poi illustrato i buoni dati economici della comunità: "Il prodotto interno lordo di Madrid è cresciuto del 31,7 per cento, 12 punti sopra la media nazionale e abbiamo recuperato i livelli di occupazione che avevamo nel 2019, mentre in Spagna ci sono 124 mila persone che lavorano in meno rispetto ad allora". (Spm)