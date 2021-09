Coree: ministero Unificazione tenterà di negoziare la riapertura dell'ufficio di collegamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito internet d'informazione e propaganda del Partito del lavoro nordcoreano, "Uriminzokkiri", è tornato a contestare le annuali esercitazioni estive congiunte delle forze armate statunitensi e sudcoreane, avvertendo che Usa e Corea del Sud stanno "giocando pericolosamente con il fuoco" delle tensioni nella Penisola coreana. L'avvertimento è giunto il 26 agosto, in concomitanza con la chiusura delle esercitazioni estive congiunte, che quest'anno sono durate nove giorni e che si sono limitate a simulazioni informatiche presso le postazioni di comando. Secondo "Uriminzokkiri", le esercitazioni congiunte "puntano con ogni evidenza ad aggravare deliberatamente la situazione nella Penisola coreana, e a giocare pericolosamente con il fuoco nell'attesa di completare i preparativi per una invasione del Nord". L'articolo critica in particolare la Corea del Sud, accusandola di aver formulato una "scusa inconsistente" per giustificare un "atto criminale di invasione". (Git)